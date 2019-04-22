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Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevreleri için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Enes Duran   | 22.04.2019
Meteorolojiden kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Ordu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar olması bekleniyor.

Ayrıca, tarımsal faaliyetin olduğu İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.



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