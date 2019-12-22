Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni Tıp Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydireis'in İlk Kaynak Töreni'
logo
Türkiye

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor.

Mehtap Yılmaz   | 22.12.2019
Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Aydın'da bu gece saatlerinden sonra yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Antalya'da yarın sabah saatlerinden, Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'de yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına eseceği ve salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölge ve illerde görülecek rüzgar, fırtına ve sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor

Meteorolojiden sis uyarısı

3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı