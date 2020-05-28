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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 28.05.2020
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde rüzgarın, yarın sabah güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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