Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.06
BIST 100
87,435.30
Altın
1,285.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden dolu ve yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanakla dolu bekleniyor.

Mehtap Yılmaz   | 17.05.2019
Meteorolojiden dolu ve yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in güney ve doğusu) ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanakla birlikte dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ani sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'

Benzer haberler

Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden yağış ve dolu uyarısı

Meteorolojiden yağış ve dolu uyarısı