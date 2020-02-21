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Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde çığ bekleniyor.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 21.02.2020
Meteorolojiden çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde 26 Şubat Çarşamba gününe kadar daha önce yağan karın erimesi ve mevcut kar örtüsü üzerine yeniden kar yağması beklendiğinden, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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