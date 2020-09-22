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Türkiye

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Sefa Şengül   | 22.09.2020
Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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