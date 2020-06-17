Meteorolojiden 5 il için sağanak ve dolu uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamda, 5 il için sağanak ve dolu yağışı uyarısında bulunuldu.
Kastamonu
Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 il ile Çankırı'da sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışının Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, sel, yıldırım ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.