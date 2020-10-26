Euro
9.52
Dolar
8.04
BIST 100
1,177.47
Altın
1,898.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara TEM ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi 18 şüpheli gözaltına alındı
logo
Türkiye

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zeynep Canlı   | 26.10.2020
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. 

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve sis tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile 'en yüksek günlük vaka' kaydedildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı

Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı
Antalya için sağanak uyarısı

Antalya için sağanak uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor

İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor