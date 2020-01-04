Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar uyarısı yapıldı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Sagip Sezginer   | 04.01.2020
Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta aralıklı kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzincan'da 1, Iğdır'da ise sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum 1, Kars'ta 2, Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Bölge'de kar kalınlıkları Kars'ta 6, Erzurum'da 10, Ağrı'da 14, Ergan Kayak Merkezi'nde 31, Palandöken Kayak Merkezi'nde 32, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 48 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı

Susuz Şelalesi kısmen dondu

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar

Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar
Kar yolları kapattı

Kar yolları kapattı