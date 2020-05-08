Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
logo
Türkiye

Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 08.05.2020
Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Ankara

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti
Dünya Sağlık Örgütü: Vuhan'daki hayvan pazarı Kovid-19 salgınının patlak vermesinde rol oynadı
İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama
Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Benzer haberler

Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 16 azaldı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı