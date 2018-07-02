'Mersin'deki eczane olayını Suriyeliler gerçekleştirmedi'

MERSİN

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, Tarsus Devlet Hastanesinin karşısındaki nöbetçi eczanenin çalışanlarının tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedilmesi olayına ilişkin, "Olayın Suriyeli sığınmacılar tarafından gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. Yaşanan olayların Suriyeli bir hastanın reçetesiyle başlaması nedeniyle konu kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir." dedi.

Sağır, olayın yaşandığı eczaneyi ziyaret ederek çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra eczane önünde basın açıklama yapan Sağır, sağlıkta şiddete "hayır" dediklerini söyledi.

Olay günü Suriyeli bir hastanın reçetesinde yazan ilaç yerine eş değer ilaç verilmesi üzerine eczane teknisyeniyle hastanın yanında gelen kişi arasında tartışma başladığını anlatan Sağır, daha sonra bu kişinin çok sayıda arkadaşıyla eczaneye saldırıp, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Ülkenin her köşesinde 25 bin 800 eczaneyle vatandaşların 7 gün 24 saat ilaçsız kalmaması için çalıştıklarını ve nöbet tuttuklarını ifade eden Sağır, şöyle konuştu:

"Bizlerin kamu hizmeti olarak yaptığımız bu görev esnasında, mesleki hakkımız olan eş değer ilaç vermemiz yüzünden onlarca kişi eczanemize saldırıyor, her türlü titizlikle hastaya vermek için bulundurduğumuz ilaçlarımız zarar görüyor ve eczanemiz kullanılamaz hale geliyor. En önemlisi de biz ve çalışanlarımızın canına kastediliyor. Bugün giydiğimiz beyaz önlüklerimize kan bulaştırmış bu insanlar maalesef dün sabah itibarıyla serbest bırakıldı. Biz oda olarak bu olayın peşini hukuk büromuzla birlikte bırakmayacağız. Açılan davaya müdahil olacağız. Öte yandan olayın Suriyeli sığınmacılar tarafından gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. Yaşanan olayların Suriyeli bir hastanın reçetesiyle başlaması nedeniyle konu kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir."

Sağır, eş değer ilacın referans ilaçla aynı etkinlik, güvenlik ve kaliteye sahip olduğunu, eş değer ilaç vermenin eczacının mesleki hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

"Bize saldıranlar Suriyeli değildi"

Olay sırasında darbedilen eczacı Süleyman Kaya da yaşadıklarını anlatarak cumartesi günü Suriyeli hastanın yanında bir Türk vatandaşı ile eczaneye geldiğini söyledi.

Reçetede yazan ilaç yerine eş değerini verdiklerini anlatan Kaya, "Hastanın yanındaki kişi yanlış ilaç diye bize itirazda bulundu. Yanımızda çalışan diğer arkadaşla münakaşaya girdiler. Arkadaşa bir şey fırlattı. Arkasından tartışma çıktı. Sonra bunları ayırdık dışarı gönderdik. O sırada telefonuyla diğer arkadaşlarını çağırmış. 20-30 kişi eczaneyi bastı. Ne olduğunu anlamadık. Her taraftan taşlar, sopalarla saldırdılar." dedi.

Kaya, saldırıda bulunanların Suriyeli olmadığını vurgulayarak, "Bize saldıranlar Suriyeli değildi. Kasıtlı geldiklerini düşünüyoruz. Arkadan sopayla kulağıma vurdular. Sonra gözüme bir şey geldi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltında

Öte yandan, cumartesi günü gözaltına alınan 3 şüphelinin olayın asli faili olmadıkları ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yaptıkları incelemeler sonucunda olayın şüphelisi olarak 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Haziran'da tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedilen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili yapılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarında zanlıların Suriyeli olduğu iddia edilmişti.

