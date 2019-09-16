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Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı

Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada raydan çıktı.

Selahattin Özbozkurt   | 16.09.2019
Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı

Mersin

Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. 

Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonunda durdu.

Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler vagonları demir yoluna yerleştirmek için çalışma başlattı.

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