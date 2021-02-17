Euro
8.50
Dolar
7.04
BIST 100
1,547.71
Altın
1,790.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal   | 17.02.2021
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

Mersin

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahran'da çocuklarda Kovid-19 vakasında artış gözleniyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor
Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Myanmar'da gözaltına alınan Suu Çii'ye yeni suçlamalar yöneltildi

Korsanların elinden kurtarılan denizci Gülçür: En büyük avantajımız, devletimizin olaya müdahale etmesiydi

Korsanların elinden kurtarılan denizci Gülçür: En büyük avantajımız, devletimizin olaya müdahale etmesiydi
Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nin 2 bin 300 yıllık tarihi özel restorasyonla yansıtılacak

Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nin 2 bin 300 yıllık tarihi özel restorasyonla yansıtılacak
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı