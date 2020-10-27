Mersin'de orman yangını nedeniyle 50 ev tahliye edildi
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bölgedeki 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu kapatıldı.
Mersin
Mersin'in Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
50 hane tedbiren boşaltıldı
Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.
"Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok"
Vali Ali İhsan Su, AA muhabirine, yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.
Yangının, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığının değerlendirildiğini belirten Su, "Yangının, yerleşim yerlerine yönelik riski müdahale sonucu azaldı. Yangın, kırsal alana doğru yöneldi. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale sürüyor. 2 helikopter de takviye için bölgeye yönlendirildi. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.
Su, yangın çevresindeki hanelerin tedbiren boşaltıldığını hatırlatarak, "Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok. Çevredeki yaklaşık 50 haneyi, vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle tedbiren boşalttık." ifadesini kullandı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.