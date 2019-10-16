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Mersin'de orman yangını

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler 10 arazöz ve 3 su tankı ile müdahale ediyor.

Derviş Çömez   | 16.10.2019
Mersin'de orman yangını Fotoğraf: Derviş Çömez /AA

Mersin

Mersin'de orman yangını

Mersin'nin Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Şaar Koruklar mevkisinde ormanlık arazide yangın çıktı. Alevlere 10 arazöz, 3 su tankı ile müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi. ( Derviş Çömez - Anadolu Ajansı ) 

Mersin'in Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Şaar Koruklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlere 10 arazöz ve 3 su tankı ile müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi.

Yangın kısmen kontrol altına alındı

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kısmen kontrol altına alındığını belirten Kula, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ise kısmen kontrol altına alınan yangına rüzgar nedeniyle müdahalede zorlandıklarını kaydetti.

Ekipler, alevlerin ev ve hayvan barınaklarına sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.


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