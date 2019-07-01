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Mersin'de metil alkol zehirlenmesi: 5 ölü

Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 21 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

Serkan Avcı,Mustafa Güngör   | 01.07.2019
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi: 5 ölü

Mersin

Alınan bilgiye göre, Mersin'de son bir haftada 21 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 5 kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başvuranlardan 5'i taburcu edilirken, 11'inin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

"Metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur"

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kentteki hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla toplam 21 kişinin müracaat ettiği belirtilerek, "Son günlerde ilimiz genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla müracaat eden toplam 21 vatandaşımıza yapılan ilk müdahaleleri sonrasında metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Olaylarla ilgili Asayiş Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinin 4 iş yerinde arama yaptığı bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 4 şüphelinin "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Zanlılardan birinin savcılıkça, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. 

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