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Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’de başlıyor. Taksim Meydanı Mersin'de uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Türkiye

Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Gül Meltem TEMİZ,Hakan Can Şahin   | 06.03.2021
Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı Fotoğraf: Gül Meltem TEMİZ/AA

Mersin

Alınan bilgiye göre, F.O'nun (40) kullandığı 33 NPH 07 plakalı araç, Çukurkeşli Mahallesi Kanyon mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aracın, yaklaşık 200 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle AFAD ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin ulaştığı sürücü ile H.C.K. (40), Y.Ç. (21), E.Ö. (19) ve İ.C.K. (16), halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.

H.C.K'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri diğer yaralıları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.



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