Mersin'de fabrika işçileri zehirlendi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada gaz sızıntısından etkilendikleri iddia edilen 33 işçi tedavi altına alındı.
Mersin
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 33 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.
Bu arada, olay yerine inceleme amaçlı AFAD ekibi sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.