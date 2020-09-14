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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal   | 14.09.2020
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'ın kentte faaliyetlerine devam eden mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K. ve E.A. ile Bitlis'teki A.B. yakalandı, suça sürüklenen çocuk Z.A.B. gözetim altına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplarla dijital malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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