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Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü, ilk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Anıl Bağrık  | 21.02.2019
Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

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