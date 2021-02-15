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Türkiye

Mersin'de 15 balıkçı 4 bin 66 balon balığı avladı

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, 15 balıkçının 4 bin 66 balon balığı yakaladığını bildirdi.

Serkan Avci   | 15.02.2021
Mersin'de 15 balıkçı 4 bin 66 balon balığı avladı

Mersin

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Mersin balıkçıların konuya ilişkin çalışma yaptığını belirtti.

Balıkçıların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını teslim ettiğini aktaran Abalı, "Balon balıkları son yıllar Akdeniz kıyılarında görülmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımızca balon balığı avcılığı desteklenerek balıkçılara çağrı yapılmıştı. Kentteki balıkçılarımıza durumu duyurmuştuk. 15 balıkçımız avladıkları 4 bin 66 balon balığını kurumumuza iletti. Balon balığı kuyruğu başına 5 lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Abalı, balon balığı tüketiminin zehirlenme ve ölümlere neden olduğuna dikkati çekerek, kuyrukların, destekleme süresi bitiminde imha edileceğini kaydetti.

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