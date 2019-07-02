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Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Edirne'deki tarihi taş köprülerdeki restorasyon çalışması bu ayın ikinci yarısında başlayacak.

Cihan Demirci   | 02.07.2019
Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Edirne

Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Edirne'deki tarihi Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması bu ayın ikinci yarısında başlayacak. 

Edirne'deki tarihi taş köprülerdeki restorasyon çalışması bu ayın ikinci yarısında başlayacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Meriç ve Tunca köprülerindeki restorasyona ilkbaharda başlamayı planladıklarını ancak bölgedeki tesis sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak çalışmanın ertelendiğini söyledi.

Canalp, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerde, planlamanın, bölgedeki tesislerin restorasyondan turizm sezonunda en az etkilenecek şekilde yapılmasını istediğini belirtti.

Çukurların bazı malzemeler kullanılarak geçici olarak doldurulduğu köprülerde çalışma yürütülürken trafiğe kapatma durumunu tekrar görüşeceklerini aktaran Vali Canalp, "Onu beraber tekrar değerlendireceğiz. Tek taraflı kapatmanın teknik olarak çok sağlıklı olmayacağı noktasında tespitler ve değerlendirmeler var. Onları da göz önünde bulundurmamız lazım. Tamamen kapatılırsa yapılacak işin çok daha sağlıklı olabileceği noktasında değerlendirmeler var." ifadesini kullandı.

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