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Mengen'de sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hüseyin Varlık   | 23.06.2020
Mengen'de sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bolu

Bolu'nun Mengen ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. 

Sağanak ve kısa süre etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu, ilçedeki tarım arazilerine de zarar verdi.

Bazı vatandaşlar nohut büyüklüğündeki dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Mengen Belediyesi ekipleri, ilçede olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Yetkililer, vatandaşları sağanak nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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