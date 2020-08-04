Euro
8.20
Dolar
6.98
BIST 100
1,080.21
Altın
1,993.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Menderes yangınından geriye kalanlar yürekleri yaktı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve söndürme ekiplerinin saatler süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 04.08.2020
Menderes yangınından geriye kalanlar yürekleri yaktı

İzmir

Yaklaşık 300-400 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanları, AA ekibi drone ile görüntüledi. 

Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabilen yangında hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü.

Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.

Kesin alan ölçümlerle belirlenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alınmasından sonra yaptığı açıklamada, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelin çabasıyla alevlerin söndürüldüğünü ifade etmişti.

Piknikçiler tarafından çıkarıldığı değerlendirilen yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Çile'den başlayıp denize kadar olan arazinin yanmasına ve bazı sitelerin tahliye edilmesine neden olan yangının verdiği hasar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün tespit çalışmaları sonrası netleşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta son 24 saatte 83 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Kovid-19 aşı ve ilaç projelerinde büyük aşama kaydedildi
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

Benzer haberler

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Siirt'te ormanlık alanda yangın çıktı

Menderes yangınından geriye kalanlar yürekleri yaktı

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı