Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu değerlendirmek üzere rafting yapmak için Melen Çayı'na gelenler yoğunluğa neden oldu.

Tayyib Hoşbaş   | 15.09.2019
Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Düzce

Rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen maceraseverler yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde Melen Çayı çevresinde bulunan rafting işletmelerine adeta akın etti.

Maceraseverler, özel kıyafetleri giyerek 13 kilometrelik parkurda rafting yaparak adrenalin yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Melen Çayı'nın yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarında biri haline geldiğini dile getiren Tepe, "Bu sene hedefimizi 150 bin olarak koymuştuk. Malum hem seçim süreci, hem ramazan ayı hem de son yüzyılın en büyük sel felaketinin yaşanması olsun, Melen Çayı'nda raftingcilere ayrılan kısımda tabii ki sekteye uğradık. Ona rağmen hedefimizi düşürmedik. İnşallah 100 bin hedefimize ulaşmak üzereyiz. Hafta içi ve hafta sonu Melen Çayı'nda misafirlerimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu ve Balkanlar'dan da misafir ağırladıklarını aktaran Birol Tepe, "Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden her gün insanlar buraya geliyor. Türkiye'de tatil yapan bu turistler, Melen Çayı'na da gelerek burada suyla buluşuyor. Avrupa'dan da misafirlerimiz geliyor. En büyük avantajımız jeopolitik konumumuz. İstanbul ve Ankara'ya 2 saatlik mesafedeyiz. Bolu, Sakarya, İzmit, Yalova, Balıkesir illeri ile 30 milyona hitap eden bir merkezin ortasında, can damarındayız diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

'Cumayeri'ndeki pisti tamamlamanın vakti geldi'

'Gönüllü gençler' eğitim yuvasına renk kattı

Üreticilere 'emanete fındık vermeyin' uyarısı

Üreticilere 'emanete fındık vermeyin' uyarısı
Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu