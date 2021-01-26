Euro
8.98
Dolar
7.41
BIST 100
1,528.94
Altın
1,852.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Türkiye

Mehmetçik yeni kamuflajlarıyla görev başında

Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı, su itici özelliğe sahip yeni eğitim kıyafetleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zor şartlarda görev yapan Mehmetçiğe dağıtıldı.

Mesut Varol,Özkan Bilgin   | 26.01.2021
Mehmetçik yeni kamuflajlarıyla görev başında Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Van

Mehmetçik için, yüksek mukavemetli iplikten nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşlar kullanılarak hazırlanan, su itici özelliğe sahip yeni "kamuflaj", Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörle mücadele eden askerler tarafından kullanılmaya başlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında personel için hazırlanan yeni eğitim kıyafetleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zor şartlarda görev yapan Mehmetçik'e dağıtıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de yapılan yeni tip ve desen eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve yeni tip botlar, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında görevli askerlere verildi.

Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim elbiseleri, yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi.

Su itici özelliğe sahip elbiseler, haki renkte su geçirmez, hava alabilen tam ortopedik, soğuğa karşı yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbe emici özelliğe sahip yeni botlar, hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

Coğrafi şartlara uygun üretilen kıyafetleri kullanmaya başlayan Mehmetçik, karlı dağlarda teröre geçit vermiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 salgınındaki ihmal iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı
Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi
İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan 128 bin kişiden yalnızca 20'sine virüs bulaştı
Brezilya'da tespit edilen hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

Benzer haberler

Mehmetçik yeni kamuflajlarıyla görev başında

Mehmetçik yeni kamuflajlarıyla görev başında

Doğu'daki 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli

Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi
Hakkari'de patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari'de patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı

Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı