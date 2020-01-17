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Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, ölümünün yedinci yılında mezarı başında anıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 17.01.2020
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

İstanbul

Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand için, Anadoluhisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. 

Törene, Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand ile oğlu Umur Birand ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Cemre Birand, eşinin unutulmadığını bildiğini belirterek, "7 yıl oldu. Yine eski çalışanları ve arkadaşları burada beraber olduk. Her gelene, hatırlayana çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

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