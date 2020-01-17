Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, ölümünün yedinci yılında mezarı başında anıldı.
İstanbul
Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand için, Anadoluhisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Törene, Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand ile oğlu Umur Birand ve arkadaşları katıldı.
Törende konuşan Cemre Birand, eşinin unutulmadığını bildiğini belirterek, "7 yıl oldu. Yine eski çalışanları ve arkadaşları burada beraber olduk. Her gelene, hatırlayana çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Daha sonra, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.