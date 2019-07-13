Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi.

Kaan Bozdoğan,Mücahit Türetken,Fatih Türkyılmaz   | 13.07.2019
Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 4), gazeteci yazar ve Bedir Yayınevi'nin sahibi Mehmed Şevket Eygi'nin Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (sağda), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sağ 2), eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş (sağ 5), 26. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da (sağ 6), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 8) da katıldı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin naaşı, Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na getirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ve protokol üyeleri de defin törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, defin işleminin ardından Eygi'nin kabri başında Yasin-i Şerif okudu, dua etti.

Katılımcılar, dualar eşliğinde Eygi'nin kabrine toprak attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Mezarlıktan çıkarken vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi

Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi

Babıali'nin renkli siması: Mehmed Şevket Eygi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmed Şevket Eygi için taziye mesajı

Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı

Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı
Potoçari cenaze töreninin ardından sessizliğe gömüldü

Potoçari cenaze töreninin ardından sessizliğe gömüldü
Srebrenitsa soykırımının kurbanı baba oğlunun yanına defnedilecek

Srebrenitsa soykırımının kurbanı baba oğlunun yanına defnedilecek