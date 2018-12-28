Medet (Ünlü) Önlü cinayetinde 'yardımcıya' 18 yıl hapis

Cinayetle ilgili daha önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapse mahkum edilen Murat Aluç'a yardım ettiği belirtilen Ömer Peltek, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA

Kamuoyunda "Medet Ünlü" olarak tanınan Medet Önlü'nün 22 Mayıs 2013'te öldürülmesiyle ilgili tetikçi Murat Aluç'a yardım ettiği belirtilen Ömer Peltek'e, 18 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Peltek, davanın müdahili olan Medet Önlü'nün eşi, çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Önlü ailesinin avukatı Erdal Doğan, önceki celse savcının, sanığın "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını istediğine dikkati çekerek, Peltek'in cinayet öncesinden başlayarak tetikçi Murat Aluç'la birlikte hareket ettiğini, cinayet sonrasında delil kararttığını ve 4,5 yıl yargıdan kaçtığını ifade etti.

Doğan, "Sanığın yardım eden olarak nitelenmesi adalet ve vicdana sığmayacaktır. Sanık, asli fail olarak kabul edilmeli ve cezalandırılmalıdır" dedi.

Maktul Medet Önlü'nün eşi Leyla Önlü de söz alarak, "Sizler, haksızlığa uğrayan bizlerin savunucularısınız. 4,5 yıl kaçan, adaleti engelleyen kişi atlas libas da giyse değişmiyor. Ben Medet Önlü'nün eşiyim. Üç genç çocuğum eğitim çağında. Hepimizin hakkı için 5 kez müebbet istiyorum. Yardımdan cezalandırmak bizleri daha çok yaralayacaktır. Medet Önlü nefes almıyor, o hapishanede yemek yiyip nefes alacak." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin cinayete iştirak iradesinin olmadığını, yargıdan kaçmadığını, "karşı taraftan" korktuğu için teslim olmadığını savundu.

Sanık Peltek de Önlü'nün öldürüleceğini hiçbir şekilde bilmediğini öne sürerek, "Bilseydim, iştirak de etmezdim yardım da etmezdim. Korktuğum için 4,5 yıl kaçtım. Ailem mağdur durumda. Şikayetçiler haklılar, sonuçta ortada bir maktul var. Allah rahmet eylesin. Hiçbir şekilde suçum yok. İstemeyerek, bilmeden yardımda bulundum. Bir insanın ölümü kime, ne kazandırır?" diye konuştu.

Takdiri indirim uygulanmadan 18 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık Peltek'i, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına mahkum ederken, sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı ve tutukluluk durumunun devamına hükmetti.

Davanın firari sanığı Rızvan Ezbulatov hakkındaki kamu davası ise ayrıldı.

Davanın geçmişi

Medet Önlü, Ankara'daki ofisinde 22 Mayıs 2013'te vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, cinayete ilişkin 9 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, sanık Murat Aluç'u, "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da bir yıl hapse çarptırmıştı.

Sanıklardan Mehmet Akif Cömert'e "adam öldürmeye iştirak" suçundan 18 yıl, birine "suçluyu kayırmak"tan 4 yıl, dördüne ise aynı suçtan 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Aluç'u cinayete azmettirmek suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ile ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 3 yıla kadar hapsi istenen Ezbulatov ile "cinayete yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Peltek hakkındaki dosya ise firari olmaları nedeniyle ayrılmıştı.

Sanık Aluç, ilk celseki savunmasında, "Medet Önlü'yü ben öldürdüm." demiş, cinayeti Ezbulatov'un azmettirmesi ve verdiği tabancayla işlediğini söylemişti.

Ezbulatov'un, cinayetten sonra havayoluyla İstanbul'dan Moskova'ya hareket ettiği belirlenmişti.

Peltek ise Alanya'da Aralık 2017'de sahte kimlikle yakalanmıştı.

Muhabir: Barış Kılıç