Mecliste 'sigara ile mücadele' toplantısı yapıldı
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut, Türkiye'de tütünün kullanımını önlemek için dünyaya örnek olacak bir yasal altyapının mevcut olduğunu ancak buna rağmen tütün kullanımı oranında artış görüldüğünü belirtti.
Ankara
Meclis'te, "Çocuklar ve Gençlerin Pasif İçicilik ve Sigaranın Etkilerinden Korunması İnisiyatifi" konulu toplantı düzenlendi.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, burada yaptığı konuşmada, sigara tüketimindeki artışa dikkati çekti.
Türkiye'de tütünün kullanımını önlemek için dünyaya örnek olacak bir yasal altyapının bulunduğunu ifade eden Durgut, buna rağmen tütün kullanımı oranında artış olduğunu dile getirdi.
Çocuklarda ve gençlerde sigara içme oranında artış görüldüğüne işaret eden Durgut, "Bu konuda sivil toplumun birlikte hareket etmesi önem arz ediyor. Birlikten güç doğacağına eminim." dedi.
Çocuklar ve gençlerin tütün kullanımını önlemek için en önemli müdahalelerden birinin sigara fiyatları ve vergi oranlarının artırılması olduğunu belirten Durgut, ayrıca kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız alanın temin edilmesi gerektiğini vurguladı.
"Kapalı alan tanımından taviz vermemeliyiz"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, Türkiye'de son 15 yıl içinde tütünle mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. 2008 yılından 2012 yılına kadar tütün tüketiminde ciddi azalma olduğuna dikkati çeken Erdöl, "Mevcut kanunu uygulayamıyoruz, mutlaka uygulamamız lazım. Kapalı alan tanımından taviz vermememiz lazım. 'Açılır kapanır alan', 'kapalı alan' tanımı var, bu yanlış. Sigara içeçeklere yer belirlenir oradan başka bir yerde içmemeleri lazım. Diğer alanlar temiz alan olur." diye konuştu.
Kapalı alanda sigara denetimi sırasında hiç kimsenin müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdöl, "(Kravatlı) hastalığından kurtulmamız lazım. Nüfuzlu kişilerin telefonuyla, baskıyla 'buna ceza yazma' tavrından uzak durulmalı, adalet mekanizması kırıldığı zaman artık bir şeyi uygulayamazsınız." ifadesini kullandı.
"2030'a kadar hiçbir şey yapılamazsa yılda 240 bin kişi hayatını kaybedecek"
UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin sigaranın olumsuz etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "2030 yılına kadar hiçbir şey yapılamazsa yılda 240 bin kişi hayatını kaybedecektir bu nedenden ötürü. UNICEF Temsilcisi olarak söylemem gerekirse çocukların tütün kullanımı kaygılandırıcı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.