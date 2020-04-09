Euro
7.34
Dolar
6.74
BIST 100
94,325.74
Altın
1,661.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Türkiye

MEB'den lise öğrencilerine soru destek paketi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Lise öğrencilerimiz için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk." dedi.

Yıldız Aktaş   | 09.04.2020
MEB'den lise öğrencilerine soru destek paketi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Lise öğrencilerimiz için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk." dedi.

Bakanlık, uzaktan eğitim ile öğrencilere eğitim desteği vermeye devam ederken, her gün bir yenilikle hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Bu kapsamda, liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 sorudan oluşan Soru Destek Paketi yayımlandı.

Soru Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden "http://odsgm.meb.gov.tr/" erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin aldığı uzaktan eğitimin kalitesini artırmak için destek çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Örneğin LGS'ye girecek 8'inci sınıf öğrencilerimize destek olmak için ayda bir örnek soru kitapçığı yayımlıyorduk. Bu süreçte ayda iki örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Şimdi de lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Önümüzdeki haftalarda yeni sürprizlerimizle bu desteklerin çeşitliliğini artıracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhuriyet Üniversitesi 'video laringoskop' cihazı geliştirildi
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'defin işlemleri' hakkında yeni açıklama
Galatasaray'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede anlamlı karar
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bine yaklaştı
Acil durumlar dışında diş tedavisi için ısrar edilmemeli

Benzer haberler

MEB'den lise öğrencilerine soru destek paketi

MEB'den lise öğrencilerine soru destek paketi

İdlib'de Kovid-19 nedeniyle başlayan uzaktan eğitimden verim alınamıyor

MEB ayda 300 bin 'yüz koruyucu siperlik' için seri üretime başladı

MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı

MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı sınıfta öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı sınıfta öğrencilerle buluştu
LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçıkları 15 günde bir yayımlanacak

LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçıkları 15 günde bir yayımlanacak