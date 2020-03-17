MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.
Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.