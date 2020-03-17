Euro
7.05
Dolar
6.43
BIST 100
86,386.17
Altın
1,533.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'dan getirilen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’ndan otobüslerle alınarak yerleştirilecekleri yurtlara götürülüyor
logo
Türkiye

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

Yıldız Aktaş   | 17.03.2020
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak
İletişim Başkanı Altun: OHAL ilan edileceği gerçeği yansıtmıyor
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı
EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi

Benzer haberler

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde maske üretecek

MEB okul servis araçlarının sürekli dezenfekte edilmesini istedi

MEB'den binlerce usta öğretici yetiştirmek için 'uzaktan eğitim' atağı

MEB'den binlerce usta öğretici yetiştirmek için 'uzaktan eğitim' atağı
Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı

Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı
Meslek liselerinden okullardaki koronavirüs tedbirlerine tam destek

Meslek liselerinden okullardaki koronavirüs tedbirlerine tam destek