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Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, TOMA'ların da kullanıldığı müdahaleyle söndürüldü.

Mehmet Arif Altunkaynak   | 08.06.2019
Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi

Mardin

Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı alanda bulunan kuru otlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. 

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ilçe belediyesine ait itfaiye araçları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı bünyesindeki TOMA'lar yönlendirildi.

Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, mayınlar nedeniyle ekipler alevlere belirli noktalardan müdahale edebildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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