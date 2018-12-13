Marmaris'te deniz yaklaşık 5 metre çekildi

Fotoğraf: AA/Sabri Kesen

MUĞLA

Marmaris sahilinde deniz yaklaşık 5 metre çekilince, Adaköy Mahallesi ve Aktaş mevkisinde adacık oluştu. Adacıklara martıların geldiği görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan durumu gelgit olarak değerlendirdiklerini; bazı bölgelerde çekilme olurken aynı anda diğer bölgelerde yükselme yaşandığını söyledi.

Gelgit olayının rüzgardan da etkilendiğini anlatan Önsoy, şunları kaydetti:

"Bilimsel olarak depremi daha önceden haber veren herhangi bir doğa olayı bilinmiyor. Marmaris'teki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Normal bir doğa olayıdır. Çok uzun sürecek bir durum değildir. Gelgit olayı ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Kış mevsiminde özellikle bu tarihlerde dünya güneşe en yakın konumda bulunuyor. Bununla birlikte fırtına gibi doğa olayları da gelgit etkisini artırıyor. Marmaris'teki deniz çekilmesi fırtına sonrası yaşanan gelgitle ilgili. Birkaç gün içinde normale dönecektir."

Muhabir: Sabri Kesen,Durmuş Genç