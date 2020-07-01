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Marmaris Halk Plajı'nda mavi bayraklar dalgalanmaya başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, düzenlenen törenle 22 plaja mavi bayrak asıldı.

Sabri Kesen   | 01.07.2020
Marmaris Halk Plajı'nda mavi bayraklar dalgalanmaya başladı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Marmaris Belediyesi Halk Plajı'ndaki mavi bayrak törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 

Başkan Oktay, törende, vatandaşların plajdan uluslararası standartlarda yararlanmalarını hedeflediklerini söyledi.

Marmaris'te geçen yıl 21 olan mavi bayrak sayısını, bu yıl 22'ye çıkardıklarını vurgulayan Oktay, TÜRÇEV tarafından "Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri" ödülüne layık görülen Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda mavi bayrak asmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Plaja giriş noktalarını üçe düşürdük. Plajı plastik zincirle çevirdik. Engelliler için platformumuz hazır. Şemsiyelerimiz sosyal mesafeye göre yerleştirildi. Görevlilerimiz tedbirler konusunda sürekli anons yapıyor. Ateşi ölçülen vatandaşlarımız plaja giriyor. Cankurtaranımız hazır. Misafirlerimiz için plajlarımız hazır. Önlemlerimizi aldık. Gönül rahatlığıyla Marmaris'i tercih edebilirler."

Milletvekili Özcan ise halk plajına mavi bayrak verilmesinin tebrik edilecek bir durum olduğunu bildirdi.

TÜRÇEV yetkilisi tarafından mavi bayrak alan halk plajının belgesi Marmaris Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Oktay ve beraberindekiler tarafından mavi bayrak göndere çekildi.

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