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Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Barış Gündoğan   | 18.06.2021
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.51'de, Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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