Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.51'de, Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.