Euro
6.33
Dolar
5.71
BIST 100
107,619.00
Altın
1,474.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 20.11.2019
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava beklenirken akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde çok bulutlu hava öngörülüyor.

Yer yer pus ve sis tahmin edilen bölgede rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bölgenin batısında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor

Benzer haberler

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Marmara'da sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak

Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde