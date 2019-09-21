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Marmara'da sıcaklıklar düşecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 21.09.2019
Marmara'da sıcaklıklar düşecek

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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