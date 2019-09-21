Marmara'da sıcaklıklar düşecek
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.