Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
100,620.00
Altın
1,485.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen THY Golf Open Turnuvası’nın basın toplantısında konuşuyor İçişleri Bakanı Soylu, Antalya’da “İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor "Peygamberimiz ve Aile" temalı "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri
logo
Türkiye

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İzzet Taskiran   | 06.11.2019
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Fotoğraf: Ayşe Nur Akçelik/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi öngörülürken, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın Trakya'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler

Benzer haberler

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak

Marmara'da sıcaklıklar azalıyor

Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak