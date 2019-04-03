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Marmara'da sıcaklık azalacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 03.04.2019
Marmara'da sıcaklık azalacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin kuzey kıyı kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede sıcaklık 1 ila 3 derece azalırken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/saat) esmesi öngörülüyor.

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