Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgenin batısında yer yer sis ve pus beklenirken hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.
Rüzgarın bölgede güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.