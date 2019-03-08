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Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

İzzet Taskiran   | 08.03.2019
Marmara'da sıcaklık artıyor İstanbul’da güneşli hava

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin batısında yer yer sis ve pus beklenirken hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın bölgede güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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