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Marmara'da sıcaklık artıyor

Bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.

İzzet Taskiran  | 05.03.2019
Marmara'da sıcaklık artıyor

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Trakya genelinde sağanak tahmin edilen bölge genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bölgede rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinde kuvvetli (20-40 km/s) esecek.

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