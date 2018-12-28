Marmara'da sıcaklık artıyor

İSTANBUL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin parçalı, doğusunun ise yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgenin doğu kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Muhabir: İzzet Taşkıran