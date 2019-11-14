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Marmara'da sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak

Marmara Bölgesi'nin yağış beklenen alanlarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 14.11.2019
Marmara'da sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Edirne çevreleri ve zamanla bölgenin batısı ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trakya'nın kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.

Bölgenin yağışlı alanlarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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