Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu ( Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.