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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katılıyor.
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Türkiye

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mücahit Türetken   | 22.11.2019
Marmara'da sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. 

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu ( Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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