Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu, öğleden itibaren güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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