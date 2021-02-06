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Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kenan Irtak   | 06.02.2021
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.


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