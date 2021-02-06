Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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