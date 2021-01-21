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Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor, sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kübra Kara   | 21.01.2021
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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