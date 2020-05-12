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Marmara'da hava sıcaklığının artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 12.05.2020
Marmara'da hava sıcaklığının artması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor.


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