Marmara'da hava sıcaklığının artması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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