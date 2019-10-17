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Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İzzet Taşkıran   | 17.10.2019
Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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